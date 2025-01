Napoli-Cagliari, vicino scambio Caprile-Scuffet

I due club vicini a trovare l'intesa per uno scambio di portieri in questa sessione invernale di calciomercato: Elia Caprile si trasferirà a Cagliari, mentre Simone Scuffet giocherà nel Napoli

Napoli e Cagliari stanno perfezionando uno scambio di calciomercato, che coinvolge due portieri. Elia Caprile diventerà un giocatore a disposizione di Davide Nicola in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, mentre Simone Scuffet entrerà a far parte della rosa di Antonio Conte come secondo di Alex Meret (che si appresta a rinnovare il suo contratto). Si attendono sviluppi nella trattativa, che potrebbe regalare novità tra i pali per i due club.

I numeri di Caprile e Scuffet

Elia Caprile in questa stagione con la maglia del Napoli ha disputato 4 partite in Serie A (1 gol subito e 3 clean sheet) e 2 in Coppa Italia (3 gol subiti e 1 clean sheet). Simone Scuffet con la maglia del Cagliari ha giocato 12 partite in campionato (22 gol subiti e 1 clean sheet), oltre a 2 presenze in Coppa Italia (5 gol subiti).