La Juventus continua a restare molto attiva sul mercato e non solo per ciò che concerne il reparto difensivo. I bianconeri, infatti, restano vigili sulla situazione legata a Joshua Zirkzee, in difficoltà nei suoi primi mesi al Manchester United e che a Torino ritroverebbe eventualmente Thiago Motta, con cui si è espresso a livelli altissimi nella passata stagione a Bologna. I contatti tra la Juve e l’entourage del giocatore restano costanti, ma al momento i Red Devils non aprono alla soluzione del prestito secco. Un’uscita già nel mercato di gennaio dell'attaccante olandese, almeno per ora, potrebbe avvenire solo inserendo un obbligo di riscatto oppure attraverso un acquisto a titolo definitivo.