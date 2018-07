Il matrimonio, questa volta, s'ha da fare. Dopo essersi inseguiti a lungo, Riyad Mahrez e il Manchester City sono pronti a dirsi sì. Il club campione d’Inghilterra e il Leicester, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del talentuoso algerino alla corte di Pep Guardiola. Sessanta milioni di sterline il costo dell’operazione, circa 68 milioni di euro, cifra che ha convinto le Foxes a cedere nonostante a gennaio ne chiedessero quasi ottanta per liberare il classe '91 che, in settimana, dovrebbe già svolgere le visite mediche. Il Leicester ha iniziato il ritiro estivo lo scorso lunedì, ma Mahrez e Slimani sono stati esentati in virtù di un permesso concesso dal club fino al 7 luglio. Difficilmente però l'esterno offensivo algerino si presenterà al centro sportivo delle Foxes, dal momento che potrebbe essere in quella data già ufficialmente un giocatore del Manchester City.