Impiega due anni per realizzare il primo gol all’Almeria nel 2008, oltre quattro anni più tardi ritroverà la rete quando il club è confinato in Segunda División. Nulla di fatto il provino con i Glasgow Rangers nel 2011, tornerà quindi in patria all’Alemannia di Aquisgrana nella B tedesca prima di chiudere nel 2013 in Ucraina all’Hoverla. Destinazione curiosa, penserete, preferita alle offerte in Australia e Sud Africa in virtù della vicinanza al proprio fisioterapista sebbene dopo 6 mesi avesse già fatto ritorno a casa. Dopo il calvario al Betis si era affacciato ai dilettanti del TuS Dornberg di Bielefeld ricevendo il minimo sindacale, squadra dalla quale è poi transitato in panchina. Già, perché dal ritiro ha guidato formazioni minori fino all’attuale incarico al Bad Pyrmont, conseguenza naturale in seguito ai 9 allenatori diversi avuti a Siviglia. Il ritiro prematuro a 29 anni non gli ha risparmiato la partecipazione a format televisivi tedeschi, lui che ha trionfato nell’edizione del "Grande Fratello" riservato alle celebrità aggiudicandosi un assegno da 100mila euro. C’è poco da stupirsi per chi ha fatto della velocità un manifesto della propria vita, nient’altro che abbagli per Odonkor precipitato dalla semifinale dei Mondiali ai dilettanti in pochi anni. Lo scorso 26 maggio ha organizzato la sua partita d’addio al calcio ad Aquisgrana, commiato che dopo 48 secondi l’ha visto fuggire sulla fascia e servire all’attempato Neuville il gol dell’1-0. Proprio come dodici anni prima, l’istante che suggeriva una carriera da predestinato spezzata dal destino. Ecco perché al giro d’onore scorrevano sul viso le stesse lacrime del 2006.