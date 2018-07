Sono giorni "movimentati" in casa Real Madrid. A tenere tutti col fiato sospeso è chiaramente la situazione Cristiano Ronaldo, che sembrerebbe pronto a lasciare il Santiago Bernabeu per passare alla Juventus. Ma ora c’è anche un tweet di Karim Benzema che mette in apprensione al popolo dei blancos e allo stesso tempo crea una suggestione di mercato. Un messaggio con il quale l’attaccante francese, grande assente della nazionale di Deschamps che domani si giocherà la semifinale mondiale col Belgio, "ripercorre" la sua storia al Real Madrid, ringrazia Florentino e tutti gli allenatori che ha avuto: "Sono passati 9 anni da quando ho indossato per la prima volta la maglietta del Real Madrid - scrive Benzema -. Grazie al presidente, a tutto il club, ai giocatori e agli allenatori che ho incrociato. Sono orgoglioso di difendere questo stemma ed eternamente grato. Sempre Hala Madrid". Suggestione, dunque, e nulla di più al momento. Ma basta a molti tifosi per sognare, anche a Napoli, da dove sono arrivati tweet di risposta a Benzema per invitarlo a vestire la maglia azzurra.