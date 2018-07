Si è sbloccata la situazione per il futuro della panchina del Chelsea. Roman Abramovich ha sollevato dall'incarico Antonio Conte e il suo staff. Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella trattativa che porterà sulla panchina dei Blues Maurizio Sarri. Conte ha condotto, a Cobham, l'ultimo allenamento con la squadra in mattinata e successivamente ha ricevuto la comunicazione dell'esonero. Non si conoscono ancora i dettagli sulle modalità dell'addio. Fatto sta che questa decisione accelera l'arrivo dell'ex allenatore del Napoli che, stando anche a quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione di Carlo Ancelotti, ha risolto la questione contrattuale con il suo precedente club. Sarri è in attesa soltanto di una chiamata da Abramovich per recarsi a Londra e firmare, dunque, il contratto che lo legherà al Chelsea. Insieme a Sarri dovrebbe essere ingaggiato Gianfranco Zola come suo vice. A Londra l'ex allenatore del Napoli potrebbe essere seguito anche da Jorginho.



La trattativa era stata avviata già da molte settimane e aveva incontrato sulla sua strada la difficoltà legata alla clausola rescissoria posta nel contratto che Sarri aveva in essere con il Napoli. Da lì tutta una serie di negoziazioni che hanno portato al risultato di oggi. Dunque, Sarri si accinge a disputare la sua prima stagione in Premier League raccogliendo un'eredità pesante come quella di Conte. L'allenatore italiano, infatti, nei suoi due anni alla guida dei Blues ha ottenuto una vittoria in Premier League e la vittoria in FA Cup.