I dubbi del Real

Se il nuovo allenatore dei Blancos ha messo in cima alla sua lista Rodrigo per sostituire Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha espresso qualche dubbio sulla reale convenienza dell’operazione. Diverse le valutazioni portate avanti dai dirigenti del club madrileno, soprattutto in considerazione dell’elevata cifra richiesta dal Valencia per il cartellino dell’attaccante brasiliano, che in passato era stato seguito anche dal Napoli. Per Rodrigo, infatti, il Valencia vorrebbe una cifra che si aggira sui 120 milioni di euro. Il Real Madrid valuta, ma i dubbi rimangono: intanto Rodrigo resta il prescelto di Lopetegui per sostituire Cristiano Ronaldo.