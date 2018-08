A mettere la parole fine sulle tante voci degli ultimi giorni che lo volevano lontano dal Barcellona con direzione Paris Saint-Germain ci ha pensato lui stesso, Ivan Rakitic. "Il mio futuro è chiaro, io resto qui. Sono stati giorni in cui ho riflettuto un po', ho parlato di varie cose. Sono in questo club da quattro anni, e qui ho vissuto stagioni davvero spettacolari. Difendere la maglia blaugrana è la cosa più bella. Nessuno può offrirmi quello che ho qui, sono nel miglior club del mondo", le parole del centrocampista croato che mettono così fine a qualsiasi dubbio sul suo futuro. Nei giorni scorsi, infatti, il Psg ha manifestato la volontà di acquistarlo, ma la risposta da casa Barcellona è stata netta: nessuna intenzione di cedere Rakitic, se qualche club lo vorrà dovrà pagare la clausola di risoluzione di 125 milioni di euro. Un muro blaugrana, confermato adesso anche dalla pubblica uscita di Rakitic.

Valverde su Rakitic: "Fondamentale per noi, non vogliamo cederlo"

A blindare il centrocampista croato ci aveva comunque pensato anche Ernesto Valverde alla vigilia della sfida di Liga contro il Valladolid: “Ivan è fondamentale per la nostra squadra e voglio che resti, non abbiamo alcuna intenzione di cederlo. La sua importanza per la nostra squadra è nota a tutti. Io sono un allenatore, amo i migliori e Rakitic è uno dei migliori giocatori: conosce bene il modo in cui giochiamo ed è totalmente coinvolto all’interno del gruppo e del club. Cedere Rakitic? Noi non dobbiamo fare affari, ma dobbiamo giocare per fare in modo di arricchire sempre più la sala trofei del club". Segnali inequivocabili che hanno portato all’epilogo finale: la permanenza in maglia blaugrana di Ivan Rakitic.