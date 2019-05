L’Olympique Marsiglia ripartirà da André Villas-Boas: è ufficiale. Il club francese ha annunciato la nomina del nuovo allenatore attraverso un breve video postato sui propri canali social. Il portoghese, cresciuto sotto l’ala di José Mourinho, firmerà un contratto biennale. È lui dunque il prescelto della società per avviare un nuovo ciclo, dopo l’addio di Rudi Garcia che è stato per tre anni alla guida della squadra, portandola in finale di Europa League nella scorsa edizione, poi persa contro l’Atletico Madrid.

La carriera di Villas-Boas

Per anni assistente di Mourinho, durante l’esperienza all’Inter decise di lasciare l’incarico per provare una carriera personale. Arrivato sulla panchina dell’Academica ottiene ottimi risultati, guadagnando con anticipo la salvezza e arrivando in semifinale di coppa nazionale. Lo chiama dunque il Porto nel 2010 e alla sua guida vince l’Europa League. Passa dunque al Chelsea, poi al Tottenham. Nel 2014 apre il biennio allo Zenit, prima di sedere sulla panchina dello Shangai SIPG, con cui ha rescisso il contratto nel novembre 2017. Ora è pronto a ricominciare dal Marsiglia.