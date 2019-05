BARCELLONA-VALENCIA 1-2

21' Gameiro (V), 33' Rodrigo (V), 73' Messi (B)

Non riesce il "doblete" al Barcellona che dopo il successo nella Liga non riesce a bissare la vittoria in Coppa del Re. A festeggiare al termine di 90' tiratissimi al Benito Villamarin di Siviglia (lo stadio del Betis) è il Valencia che gioca una gara praticamente perfetta e liquida i blaugrana con il punteggio di 2-1. Partenza lanciata della formazione di Marcelino che in 12 minuti indirizza il match. Segna prima Gameiro e poi raddoppia Rodrigo. Il Barcellona, in difficoltà durante la prima frazione di gioco, entra in campo con un altro piglio nella ripresa. Valverde inserisce già dall'intervallo Malcom e Vidal per Semedo e Arthur con lo scopo di rendere più dinamica e imprevedibile la manovra blaugrana. I risultati sono immediatamente evidenti, il Valencia è sotto pressione ma regge l'urto del Barcellona. Nulla può la squadra di Marcelino quando ad accendersi è Leo Messi. Il vincitore della "scarpa d'oro" segna ancora in Coppa e accende un finale che sarebbe potuto essere più tranquillo per il Valencia. La squadra di Marcelino, tuttavia, resiste al forcing del Barça e riesce a chiudere la partita sul 2-1 finale e a vincere la sua ottava Coppa di Spagna. Dunque, dopo stagioni difficili e dopo il piazzamento Champions ottenuto con il quarto posto in campionato, il Valencia torna a essere un avversario davvero temibile per le altre big del calcio spagnolo.