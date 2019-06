Sospeso anche Yu Ziqian: "Carrasco rovina lo spogliatoio"

Carrasco non è stato l'unico giocatore sospeso dal Dalian. Lo stesso provvedimento, infatti, è stato inflitto a Yu Ziqian, punito per alcune frasi espresse sui social network e che hanno messo in cattiva luce la società. Oggetto delle sue critiche è stato proprio il belga, accusato dal compagno di squadra di atteggiamento poco professionale. “Sei una star e giochi bene, ma non puoi vincere le partite da solo - ha affermato il portiere su Weibo -. Quando abbiamo giocato contro lo Shanghai Greenland Shenhua hai preso volontariamente il giallo per farti squalificare e tornare prima in Europa, senza giocare contro lo Shanghai SIPG. E quando abbiamo giocato contro l’Hebei China Fortune, hai detto che il tuo aereo aveva fatto tardi. Ma se sei tornato un giorno prima, come è possibile? Ora che sei tornato in allenamento non ti muovi. Quando giochiamo le partitelle stai fermo in mezzo al campo, non attacchi e non difendi. Hai rovinato l’atmosfera del gruppo. Per un professionista gli allenamenti sono importanti come la vita. Non importa quanto un calciatore sia importante, non può esserlo più dell'intera squadra. Speriamo di poterci salutare in maniera gentile, così come ti abbiamo accolto quando sei arrivato". Nel caso Carrasco dovesse essere ceduto, per il Dalian si tratterebbe comunque di una grave perdita. Il belga, infatti, è attualmente il capocannoniere della squadra, con 7 gol realizzati in 10 presenze nella Chinese Super League.