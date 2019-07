Colpo di scena sull'asse di mercato Madrid-Parigi. Perché il futuro di Gareth Bale potrebbe invece essere in Cina: da Nanchino, esce allo scoperto lo Jiangsu (il cui proprietario è la Suning Appliance Group, la stessa società che detiene le quote di maggioranza dell'Inter) che tenta il quattro volte vincitore della Champions e il Real Madrid per quello che sarebbe un trasferimento record per il calcio cinese. La trattativa per il 30enne gallese c'è e rischia di vanificare il clamoroso scambio con Neymar tra Real e Psg. Uno scenario suggestivo ed extralusso. Che potrebbe ridare linfa ai due campioni, ai ferri corti con i rispettivi club (Bale scaricato da Zidane, il brasiliano in partenza da Parigi). E su cui, come riportato ieri da The Independent, Blancos e parigini sono comunque al lavoro.

Dalla Spagna: 90 milioni + Bale per Neymar

Oggi Mundo Deportivo ha reso noto le cifre del maxi affare. L'offerta del Real Madrid sarebbe arrivata già due settimane fa all'intermediario di mercato Pini Zahavi, incaricato di gestire il futuro di Neymar: 90 milioni più il cartellino di Bale per portare il brasiliano a Madrid. Cifre faraoniche, ma che potrebbero non bastare. La prima scelta di O Ney è sempre stata il Barcellona e sul versante Bale ora c'è la tentazione cinese. Che lo allontana dal Psg e dallo scambio dell'estate.