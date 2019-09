Un avvio a rilento per il suo Real Madrid che ha iniziato con una vittoria e un pareggio la Liga. La conferenza di Zidane prima della partita contro il Villareal è però concentrata soprattutto sul calciomercato, visti i soli due giorni dalla chiusura e i tanti infortuni dei blancos: "Fino a mezzanotte del 2 settembre tutto può accadere. Una bomba di mercato o anche due. Per ora quello che conta è la partita di domenica. Il mio rapporto con il presidente Florentino Perez è buono, è lui che mi ha messo su questa panchina e io non lo dimentico", ha detto l'allenatore del Real Madrid. Sulla partita invece: "La affronteremo come la gara più importante della stagione, perché così è per ora. Vogliamo fare punti e una buona partita. Non sono contento dei tanti infortunati, sfortunatamente accadono queste cose. Spero di recuperare presto tutti".

"Keylor Navas? Importante è averlo contro il Villareal"

L'infortunio di Courtois ha bloccato per il momento la partenza di Keylor Navar, che dovrebbe partire titolare contro il Villareal: "Può succedere qualsiasi cosa, l'importante è che sia con noi nella prossima partita. Può succedere che vada via, per ora è con noi. Areola? Vedremo quello che accadrà, per oggi penso solo alla partita". Infine un messaggio di vicinanza all'allenatore spagnolo Luis Enrique: “Voglio inviare tutto il mio amore a lui e alla sua famiglia” ha concluso il francese.