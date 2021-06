Mancano solo le visite mediche e l'ufficialità per il centrocampista turco all'Inter, ex Milan che ha accettato un triennale a 5 milioni di euro netti più uno di bonus a stagione. Un altro colpo a parametro zero per Marotta, che rende Calhanoglu il 2° più prezioso nella storia dei nerazzurri. Ricordate gli altri più cari al momento del loro trasferimento? (Dati Transfermarkt)

