10/13

LEONARDO: dal Milan all'Inter nel 2010 (con sei mesi in mezzo) - Non un vero e propio passaggio diretto. La sua unica stagione in rossonero - dopo esserne stato calciatore e dirigente - si chiuse in 3^ posizione nel 2009-10. La stagione dopo prese in corsa il posto di Benitez (a dicembre) all'Inter: 2° posto (dietro al Milan) e vittoria della Coppa Italia.