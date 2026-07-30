Serie C, Girone C: calendario, giornate e partite del campionato 2026-2027girone c
Introduzione
È stato svelato il calendario del girone C di Serie C per la stagione 2026/27 (visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW): si parte subito con Catania-Inter U23 alla 1^ giornata, il Bari ospita la Cavese e il Foggia è di scena a Crotone, mentre la Salernitana affronterà il Sorrento. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo
Quello che devi sapere
1^ e 20^ GIORNATA (23 agosto 2026/3 gennaio 2027)
- Altamura-Monopoli
- Audace Cerignola-Cosenza
- Bari-Cavese
- Casertana-Barletta
- Catania-Inter U23
- Crotone-Foggia
- Giugliano-Scafatese
- Picerno-Savoia
- Potenza-Casarano
- Salernitana-Sorrento
2^ e 21^ GIORNATA (30 agosto 2026/10 gennaio 2027)
- Barletta-Bari
- Casarano-Giugliano
- Cavese-Audace Cerignola
- Cosenza-Potenza
- Foggia-Salernitana
- Inter U23-Altamura
- Monopoli-Catania
- Savoia-Casertana
- Scafatese-Picerno
- Sorrento-Crotone
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3^ e 22^GIORNATA (6 settembre 2026/17 gennaio 2027)
- Altamura-Savoia
- Bari-Casarano
- Casertana-Scafatese
- Catania-Cosenza
- Crotone-Barletta
- Foggia-Audace Cerignola
- Giugliano-Sorrento
- Picerno-Inter U23
- Potenza-Monopoli
- Salernitana-Cavese
4^ e 23^ GIORNATA (13 settembre 2026/24 gennaio 2027)
- Altamura-Bari
- Audace Cerignola-Giugliano
- Casarano-Barletta
- Catania-Scafatese
- Cosenza-Cavese
- Inter U23-Casertana
- Monopoli-Foggia
- Salernitana-Potenza
- Savoia-Crotone
- Sorrento-Picerno
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5^ e 24^ GIORNATA (16 settembre 2026/31 gennaio 2027)
- Bari-Potenza
- Barletta-Salernitana
- Casarano-Audace Cerignola
- Casertana-Altamura
- Cavese-Sorrento
- Crotone-Inter U23
- Foggia-Savoia
- Giugliano-Cosenza
- Picerno-Catania
- Scafatese-Monopoli
6^ e 25^ GIORNATA (20 settembre 2026/7 febbraio 2027)
- Altamura-Picerno
- Audace Cerignola-Casertana
- Catania-Barletta
- Cosenza-Scafatese
- Inter U23-Foggia
- Monopoli-Crotone
- Potenza-Cavese
- Salernitana-Giugliano
- Savoia-Casarano
- Sorrento-Bari
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7^ e 26^ GIORNATA (27 settembre 2026/10 febbraio 2027)
- Bari-Cosenza
- Barletta-Potenza
- Casarano-Monopoli
- Casertana-Catania
- Cavese-Savoia
- Crotone-Salernitana
- Foggia-Sorrento
- Giugliano-Inter U23
- Picerno-Audace Cerignola
- Scafatese-Altamura
8^ e 27^ GIORNATA (4 ottobre 2026/14 febbraio 2027)
- Audace Cerignola-Altamura
- Catania-Crotone
- Cavese-Casertana
- Cosenza-Foggia
- Giugliano-Barletta
- Inter U23-Scafatese
- Monopoli-Savoia
- Potenza-Picerno
- Salernitana-Bari
- Sorrento-Casarano
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9^ e 28^ GIORNATA (11 ottobre 2026/21 febbraio 2027)
- Altamura-Catania
- Bari-Giugliano
- Barletta-Cavese
- Casarano-Salernitana
- Casertana-Monopoli
- Crotone-Audace Cerignola
- Foggia-Potenza
- Picerno-Cosenza
- Savoia-Inter U23
- Scafatese-Sorrento
10^ e 29^ GIORNATA (18 ottobre 2026/28 febbraio 2027)
- Audace Cerignola-Savoia
- Bari-Crotone
- Barletta-Picerno
- Cavese-Casarano
- Cosenza-Altamura
- Giugliano-Foggia
- Inter U23-Monopoli
- Potenza-Catania
- Salernitana-Scafatese
- Sorrento-Casertana
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11^ e 30^ GIORNATA (25 ottobre 2026/3 marzo 2027)
- Altamura-Potenza
- Casertana-Bari
- Catania-Giugliano
- Crotone-Casarano
- Foggia-Cavese
- Inter U23-Sorrento
- Monopoli-Audace Cerignola
- Picerno-Salernitana
- Savoia-Cosenza
- Scafatese-Barletta
12^ e 31^ GIORNATA (1 novembre 2026/7 marzo 2027)
- Audace Cerignola-Catania
- Bari-Scafatese
- Barletta-Monopoli
- Casarano-Foggia
- Cavese-Picerno
- Cosenza-Inter U23
- Giugliano-Casertana
- Potenza-Crotone
- Salernitana-Savoia
- Sorrento-Altamura
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13^ e 32^ GIORNATA (8 novembre 2026/14 marzo 2027)
- Altamura-Cavese
- Casertana-Casarano
- Catania-Sorrento
- Crotone-Giugliano
- Foggia-Barletta
- Inter U23-Salernitana
- Monopoli-Cosenza
- Picerno-Bari
- Savoia-Potenza
- Scafatese-Audace Cerignola
14^ e 33^ GIORNATA (15 novembre 2026/21 marzo 2027)
- Audace Cerignola-Inter U23
- Bari-Foggia
- Barletta-Altamura
- Casarano-Picerno
- Cavese-Crotone
- Cosenza-Casertana
- Giugliano-Savoia
- Potenza-Scafatese
- Salernitana-Catania
- Sorrento-Monopoli
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15^ e 34^ GIORNATA (22 novembre 2026/27 marzo 2027)
- Altamura-Casarano
- Audace Cerignola-Barletta
- Casertana-Salernitana
- Catania-Bari
- Crotone-Cosenza
- Inter U23-Potenza
- Monopoli-Cavese
- Picerno-Giugliano
- Savoia-Sorrento
- Scafatese-Foggia
16^ e 35^ GIORNATA (29 novembre 2026/4 aprile 2027)
- Bari-Savoia
- Barletta-Inter U23
- Casarano-Catania
- Cavese-Scafatese
- Crotone-Picerno
- Foggia-Casertana
- Giugliano-Altamura
- Potenza-Audace Cerignola
- Salernitana-Monopoli
- Sorrento-Cosenza
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17^ e 36^ GIORNATA (6 dicembre 2026/11 aprile 2027)
- Altamura-Crotone
- Audace Cerignola-Sorrento
- Casertana-Potenza
- Catania-Cavese
- Cosenza-Salernitana
- Inter U23-Bari
- Monopoli-Giugliano
- Picerno-Foggia
- Savoia-Barletta
- Scafatese-Casarano
18^ e 37^ GIORNATA (13 dicembre 2026/18 aprile 2027)
- Bari-Monopoli
- Barletta-Sorrento
- Casarano-Cosenza
- Cavese-Inter U23
- Crotone-Scafatese
- Foggia-Altamura
- Picerno-Casertana
- Potenza-Giugliano
- Salernitana-Audace Cerignola
- Savoia-Catania
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19^ e 38^ GIORNATA (20 dicembre 2026/25 aprile 2027)
- Altamura-Salernitana
- Audace Cerignola-Bari
- Casertana-Crotone
- Catania-Foggia
- Cosenza-Barletta
- Giugliano-Cavese
- Inter U23-Casarano
- Monopoli-Picerno
- Scafatese-Savoia
- Sorrento-Potenza
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