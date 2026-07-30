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Serie C, Girone C: calendario, giornate e partite del campionato 2026-2027

girone c

Introduzione

È stato svelato il calendario del girone C di Serie C per la stagione 2026/27 (visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW): si parte subito con Catania-Inter U23 alla 1^ giornata, il Bari ospita la Cavese e il Foggia è di scena a Crotone, mentre la Salernitana affronterà il Sorrento. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo 


SERIE C, I CALENDARI: GIRONE A - GIRONE B

Quello che devi sapere

1^ e 20^ GIORNATA (23 agosto 2026/3 gennaio 2027)

  • Altamura-Monopoli
  • Audace Cerignola-Cosenza
  • Bari-Cavese
  • Casertana-Barletta
  • Catania-Inter U23
  • Crotone-Foggia
  • Giugliano-Scafatese
  • Picerno-Savoia
  • Potenza-Casarano
  • Salernitana-Sorrento

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2^ e 21^ GIORNATA (30 agosto 2026/10 gennaio 2027)

  • Barletta-Bari
  • Casarano-Giugliano
  • Cavese-Audace Cerignola
  • Cosenza-Potenza
  • Foggia-Salernitana
  • Inter U23-Altamura
  • Monopoli-Catania
  • Savoia-Casertana
  • Scafatese-Picerno
  • Sorrento-Crotone

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3^ e 22^GIORNATA (6 settembre 2026/17 gennaio 2027)

  • Altamura-Savoia
  • Bari-Casarano
  • Casertana-Scafatese
  • Catania-Cosenza
  • Crotone-Barletta
  • Foggia-Audace Cerignola
  • Giugliano-Sorrento
  • Picerno-Inter U23
  • Potenza-Monopoli
  • Salernitana-Cavese

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4^ e 23^ GIORNATA (13 settembre 2026/24 gennaio 2027)

  • Altamura-Bari
  • Audace Cerignola-Giugliano
  • Casarano-Barletta
  • Catania-Scafatese
  • Cosenza-Cavese
  • Inter U23-Casertana
  • Monopoli-Foggia
  • Salernitana-Potenza
  • Savoia-Crotone
  • Sorrento-Picerno

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5^ e 24^ GIORNATA (16 settembre 2026/31 gennaio 2027)

  • Bari-Potenza
  • Barletta-Salernitana
  • Casarano-Audace Cerignola
  • Casertana-Altamura
  • Cavese-Sorrento
  • Crotone-Inter U23
  • Foggia-Savoia
  • Giugliano-Cosenza
  • Picerno-Catania
  • Scafatese-Monopoli

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6^ e 25^ GIORNATA (20 settembre 2026/7 febbraio 2027)

  • Altamura-Picerno
  • Audace Cerignola-Casertana
  • Catania-Barletta
  • Cosenza-Scafatese
  • Inter U23-Foggia
  • Monopoli-Crotone
  • Potenza-Cavese
  • Salernitana-Giugliano
  • Savoia-Casarano
  • Sorrento-Bari

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7^ e 26^ GIORNATA (27 settembre 2026/10 febbraio 2027)

  • Bari-Cosenza
  • Barletta-Potenza
  • Casarano-Monopoli
  • Casertana-Catania
  • Cavese-Savoia
  • Crotone-Salernitana
  • Foggia-Sorrento
  • Giugliano-Inter U23
  • Picerno-Audace Cerignola
  • Scafatese-Altamura

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8^ e 27^ GIORNATA (4 ottobre 2026/14 febbraio 2027)

  • Audace Cerignola-Altamura
  • Catania-Crotone
  • Cavese-Casertana
  • Cosenza-Foggia
  • Giugliano-Barletta
  • Inter U23-Scafatese
  • Monopoli-Savoia
  • Potenza-Picerno
  • Salernitana-Bari
  • Sorrento-Casarano

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9^ e 28^ GIORNATA (11 ottobre 2026/21 febbraio 2027)

  • Altamura-Catania
  • Bari-Giugliano
  • Barletta-Cavese
  • Casarano-Salernitana
  • Casertana-Monopoli
  • Crotone-Audace Cerignola
  • Foggia-Potenza
  • Picerno-Cosenza
  • Savoia-Inter U23
  • Scafatese-Sorrento

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10^ e 29^ GIORNATA (18 ottobre 2026/28 febbraio 2027)

  • Audace Cerignola-Savoia
  • Bari-Crotone
  • Barletta-Picerno
  • Cavese-Casarano
  • Cosenza-Altamura
  • Giugliano-Foggia
  • Inter U23-Monopoli
  • Potenza-Catania
  • Salernitana-Scafatese
  • Sorrento-Casertana

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11^ e 30^ GIORNATA (25 ottobre 2026/3 marzo 2027)

  • Altamura-Potenza
  • Casertana-Bari
  • Catania-Giugliano
  • Crotone-Casarano
  • Foggia-Cavese
  • Inter U23-Sorrento
  • Monopoli-Audace Cerignola
  • Picerno-Salernitana
  • Savoia-Cosenza
  • Scafatese-Barletta

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12^ e 31^ GIORNATA (1 novembre 2026/7 marzo 2027)

  • Audace Cerignola-Catania
  • Bari-Scafatese
  • Barletta-Monopoli
  • Casarano-Foggia
  • Cavese-Picerno
  • Cosenza-Inter U23
  • Giugliano-Casertana
  • Potenza-Crotone
  • Salernitana-Savoia
  • Sorrento-Altamura

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13^ e 32^ GIORNATA (8 novembre 2026/14 marzo 2027)

  • Altamura-Cavese
  • Casertana-Casarano
  • Catania-Sorrento
  • Crotone-Giugliano
  • Foggia-Barletta
  • Inter U23-Salernitana
  • Monopoli-Cosenza
  • Picerno-Bari
  • Savoia-Potenza
  • Scafatese-Audace Cerignola

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14^ e 33^ GIORNATA (15 novembre 2026/21 marzo 2027)

  • Audace Cerignola-Inter U23
  • Bari-Foggia
  • Barletta-Altamura
  • Casarano-Picerno
  • Cavese-Crotone
  • Cosenza-Casertana
  • Giugliano-Savoia
  • Potenza-Scafatese
  • Salernitana-Catania
  • Sorrento-Monopoli

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15^ e 34^ GIORNATA (22 novembre 2026/27 marzo 2027)

  • Altamura-Casarano
  • Audace Cerignola-Barletta
  • Casertana-Salernitana
  • Catania-Bari
  • Crotone-Cosenza
  • Inter U23-Potenza
  • Monopoli-Cavese
  • Picerno-Giugliano
  • Savoia-Sorrento
  • Scafatese-Foggia

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16^ e 35^ GIORNATA (29 novembre 2026/4 aprile 2027)

  • Bari-Savoia
  • Barletta-Inter U23
  • Casarano-Catania
  • Cavese-Scafatese
  • Crotone-Picerno
  • Foggia-Casertana
  • Giugliano-Altamura
  • Potenza-Audace Cerignola
  • Salernitana-Monopoli
  • Sorrento-Cosenza

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17^ e 36^ GIORNATA (6 dicembre 2026/11 aprile 2027)

  • Altamura-Crotone
  • Audace Cerignola-Sorrento
  • Casertana-Potenza
  • Catania-Cavese
  • Cosenza-Salernitana
  • Inter U23-Bari
  • Monopoli-Giugliano
  • Picerno-Foggia
  • Savoia-Barletta
  • Scafatese-Casarano

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18^ e 37^ GIORNATA (13 dicembre 2026/18 aprile 2027)

  • Bari-Monopoli
  • Barletta-Sorrento
  • Casarano-Cosenza
  • Cavese-Inter U23
  • Crotone-Scafatese
  • Foggia-Altamura
  • Picerno-Casertana
  • Potenza-Giugliano
  • Salernitana-Audace Cerignola
  • Savoia-Catania

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19^ e 38^ GIORNATA (20 dicembre 2026/25 aprile 2027)

  • Altamura-Salernitana
  • Audace Cerignola-Bari
  • Casertana-Crotone
  • Catania-Foggia
  • Cosenza-Barletta
  • Giugliano-Cavese
  • Inter U23-Casarano
  • Monopoli-Picerno
  • Scafatese-Savoia
  • Sorrento-Potenza

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