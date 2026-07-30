Introduzione

È stato svelato il calendario del girone C di Serie C per la stagione 2026/27 (visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW): si parte subito con Catania-Inter U23 alla 1^ giornata, il Bari ospita la Cavese e il Foggia è di scena a Crotone, mentre la Salernitana affronterà il Sorrento. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo



SERIE C, I CALENDARI: GIRONE A - GIRONE B