Stiamo parlando della cifra per i colpi in entrata, non del saldo (che vedremo). Quel che è certo è che stiamo parlando di cifre folli, considerando un mercato appena iniziato e un'ultima stagione decisamente più morigerata, soprattutto visto il ritorno dei risultati sul campo (quarto posto Champions più vittoria in Conference).

Intanto, il Chelsea fa quello che sa far meglio: spendere. Nella finestra extra creata per il Mondiale per Club sono arrivati in tre: Delap (per 35 milioni dall'Ipswich), Essugo (22,27 dallo Sporting) e Sarr (14 dal Salisburgo), tutti già in campo al Mondiale in blues. Altri due sono colpi freschissimi di inizio luglio: Joao Pedro dal Brighton per 63,7 milioni (che si è già unito al gruppo per il Mondiale) e Kendy Paez degli ecuadoregni dell'Independiente del Valle (bloccato dal 2023 per altri 10 milioni). Il prossimo pare dietro l'angolo: Jamie Gittens, ala ventenne del Dortmund che dovrebbe costare sui 65 milioni di euro. Ma non è finita qui…