E dire che l'aumento del valore della rosa va di pari passo con un bilancio tra entrate e uscite in positivo, per quanto riguarda le spese per i cartellini. Dalla stagione 2021/22 (la prima di Simone Inzaghi) ad oggi, l'Inter ha un saldo di +99 milioni. Ha speso 271,88 mln per gli acquisti e incassato 371,67 mln per le cessioni. In Italia hanno fatto meglio solo Sassuolo e Atalanta (che, va da sé, fanno tutt'altro tipo di mercato). E nessuna big d'Europa (parliamo delle big six inglesi, delle tre spagnole, di Psg, Bayern o Dortmund) ha fatto meglio.