Almeno un innesto per reparto, per lasciarsi alle spalle una stagione senza titoli in cui la Juventus è uscita troppo presto dalla lotta per lo scudetto. Gli addii di Chiellini e Dybala sono certi e il vuoto che lasceranno andrà colmato. Ma servono anche un leader a centrocampo e un vice-Vlahovic. Reparto per reparto, ecco come stanno le cose in casa Juventus