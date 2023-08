La Roma punta forte su Romelu Lukaku: i giallorossi hanno avviato ufficialmente una trattativa con il Chelsea per il belga, che potrebbe dunque tornare a lavorare con José Mourinho. Lo Special One ha già allenato in due occasioni l'ex Inter e il rapporto tra i due non è stato sempre rose e fiori: ecco tutti i numeri di Lukaku quando è stato guidato da Mou

