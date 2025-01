Il club biancoceleste è in chiusura per il talento tedesco: si lavora a un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il Bayern manterrà però il controllo sul giocatore, grazie a una clausola di recompra pari a 25 milioni di euro

Colpo in arrivo in casa Lazio. I biancocelesti sono vicinissimi a raggiungere l’accordo con il Bayern Monaco per Arijon Ibrahimovic, esterno d’attacco classe 2005 che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A con il Frosinone. Lazio e Bayern stanno lavorando a un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il Bayern manterrà però il controllo sul giocatore, grazie a una clausola di recompra pari a 25 milioni di euro.