L'allenatore del Barcellona, intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro il Real Madrid, ha parlato anche del futuro di Araujo: "È uno dei migliori difensori che ci siano. Voglio che sia nella mia squadra". Sul difensore 25enne ci sono gli occhi della Juventus

Hansi Flick non ha dubbi: Araujo non si muove da Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa in vista della Clasico, nonché finale di Supercoppa, contro il Real Madrid, l'allenatore blaugrana ha parlato del futuro del difensore 25enne: "È uno dei migliori difensori che ci siano – ha detto Flick –. Voglio che sia nella mia squadra. È tornato dall'infortunio ed è ora a disposizione per giocare. So che ci sono diverse voci sul suo futuro, ma parliamo di un giocatore molto professionale".