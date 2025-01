Sono ore decisive per la pista che porta a Marcus Rashford: sarà lui il nono inglese della storia del Milan? Un club fondato più di un secolo fa proprio dall'inglese Kilpin (e dal socio fondatore Edwards), ma che ha avuto pochi figli del Regno nelle sue fila: gli amici Tomori e Abraham con Loftus-Cheek nel presente, la doppia parentesi di Beckham, la meteora per eccellenza Blissett e il volo di Hateley in un derby su Collovati. Le storie

