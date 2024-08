Nato in Piracicaba, nello stato di San Paolo, ma naturalizzato italiano prima del suo arrivo a Napoli dal Milan, tra i brasiliani del Napoli c’è anche José Altafini, poi ribattezzato dai tifosi azzurri core 'ngrato per via di un gol decisivo in ottica scudetto realizzato proprio contro il Napoli con la maglia della Juventus. Per Altafini 89 gol in 224 partite con il club campano dal 1965 al 1972