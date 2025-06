Bomber ma non solo, Nick Woltemade è molto di più

Dopo una stagione da protagonista con lo Stoccarda, Nick Woltemade si sta prendendo la scena anche agli Europei Under 21. L'attaccante tedesco è al momento il capocannoniere e il miglior assistman del torneo e non sembra intenzionato a volersi fermare. Contrariamente alle sue caratteristiche fisiche (è alto poco meno di 2 metri!) è un attaccante mobile e tecnico, capace di segnare tantissimi gol ma anche di giocare con e per la squadra