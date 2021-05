21/26

IVAN PERISIC - Arriva all'Inter nell'estate 2015 proveniente dal Wolfsburg e acquistato per 19 milioni. Per la stagione 2019-20 l'Inter lo cede in prestito oneroso al Bayern Monaco (5 milioni) che a fine stagione non esercita il diritto di riscatto. Torna in nerazzurro per dare manforte alla conquista dello Scudetto. Attuale valore di mercato: 10 milioni di euro