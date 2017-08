L'ultima ipotesi in casa bianconera per il centrocampo, oltre ai nomi noti di Matuidi, N'Zonzi ed Emre Can, è il croato ex Inter ora al Real Madrid, per cui Allegri ha sempre avuto un debole. Primi contatti con l'entourage, ma i Blancos al momento non sembrano disposti a cederlo

