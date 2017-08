Vecino: "Spalletti insegna calcio"

Per un centrocampista, Medel, ormai pronto a salutare l’Inter, ad un altro, Vecino, che sta muovendo i suoi primi passi in nerazzurro. "Arrivo nel pieno della mia maturità calcistica. I prossimi anni saranno i migliori perché si arriva a un certo punto di esperienza in cui si cresce a livello fisico e tattico. Voglio dare il massimo e migliorarmi. La pressione c’è sempre, ovunque vai. Sono in una grande squadra, questa è una grande responsabilità. Quando ho saputo che l'Inter mi cercava ero felicissimo. Era una opportunità unica per la mia carriera, avevo l’ansia di voler chiudere in fretta. La prima impressione è stata molto positiva, avevo l’ansia di essere subito qui per allenarmi con i compagni. San Siro? Sicuramente è uno stimolo, uno stadio con tanta storia, con tanta gente, questo vogliamo come giocatori”, le parole del centrocampista che ha risposto così alle domande dei tifosi su Facebook. Vecino ha poi aggiunto: "Spalletti? Mi ha colpito come insegna il calcio, poi la sua tranquillità, ti fa capire subito cosa fare in campo. Se saremo bravi a seguirlo potremo fare grandi cose perché siamo una buona squadra. Obiettivi? Una squadra come l’Inter non può mancare in Europa".