Gabigol allo Sporting Club de Portugal? E' una possibilità: "Ne stiamo parlando col presidente". Queste le parole di Wagner Ribeiro, agente del brasiliano, che ai microfoni di "Record" fa il punto della situazione circa il futuro di Gabigol: "Ho parlato con Ausilio, posso dire che l'Inter sta lavorando in questa direzione anche in considerazione dell'ingaggio al quale il club nerazzurro dovrebbe partecipare nel pagamento". Gabigol, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative e priva di guizzi particolari, cerca una squadra che gli dia fiducia. Continua l'agente: "Lo Sporting resta la nostra priorità, ma ci sono anche altre società interessate". Trattativa in corso: "Gabi gradirebbe un trasferimento temporaneo per un anno allo Sporting - dice Ribeiro - ne stiamo discutendo col presidente Bruno de Carvalho".