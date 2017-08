Una trattativa lunghissima, un braccio di ferro intenso che, a quanto pare, sembra per il momento veder prevalere il Leicester. Non si sblocca l'operazione Mahrez tra il club inglese e la Roma. Rigido e resistente il muro alzato dalle ‘Foxes’, che hanno rifiutato nella giornata di ieri l’ultimo rilancio di Monchi. Ultima offerta rimandata al mittente, non bastano i 37 milioni di euro offerti dalla Roma, distanti dai 44 richiesti dal Leicester. A queste cifre, il direttore sportivo dei giallorossi non intende spingersi, dunque ecco che il club giallorosso comincia a guardarsi intorno per trovare le alternative all’esterno offensivo algerino. Sul taccuino della Roma sono finiti alcuni profili che stuzzicano la fantasia del dirigente spagnolo. Da Munir, spagnolo classe ’95 del Barcellona, fino a Quincy Promes dello Spartak Mosca. Nella lista, non manca nemmeno il nome di Juan Cuadrado, ma la Juventus non intende per adesso lasciar partire il colombiano, tra i titolari tra l’altro nella finale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Giocatori importanti, a cui va ad aggiungersi anche Lucas Vazquez del Real Madrid, profilo che piace eccome a Monchi tanto da monitorarlo nelle ultime uscite del Real Madrid.