Djordjevic in uscita

Occhi puntati sulla difesa ma non solo, la Lazio non distoglie l’attenzione anche sugli altri reparti occupandosi in particolare delle uscite. Per quanto riguarda l’attacco, Filip Djordjevic continua a rimanere ai margini della rosa di Simone Inzaghi. Sull’attaccante serbo resta vigile il Cagliari che, in caso di partenza di Borriello, potrebbe fiondarsi sul classe ’87 come sostituto. La prima scelta per il club rossoblu rimane sempre Leonardo Pavoletti, ma se non dovesse concretizzarsi l’operazione con il Napoli, ecco che il Cagliari potrebbe davvero fare sul serio per Djordjevic. Per quanto riguarda Kishna, infine, il Torino non sembra per adesso volersi spingere oltre la prima richiesta di informazioni avanzata alla Lazio. La trattativa per il giocatore olandese stenta per adesso a partire, con i granata che potrebbero effettuare l’accelerata decisiva negli ultimi giorni di mercato.