Milan, Saelemaekers rinnova fino al 2031

Arriva la notizia ufficiale del rinnovo di Alexis Saelemaekers con la maglia del Milan. L'esterno belga, in rossonero dal gennaio 2020 con due parentesi in prestito prima al Bologna e poi alla Roma, ha prolungato il suo accordo con i rossoneri, che sarebbe scaduto il prossimo giugno, fino al 2031. Con il Milan Saelemaekers ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-22 e ha messo insieme 159 presenze e 12 gol.