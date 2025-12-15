Milan, Saelemaekers rinnova fino al 2031

Offerte Sky
Milan, ufficiale il rinnovo di Saelemaekers fino al 2031

Calciomercato

Arriva l'ufficialità del rinnovo con il Milan per Alexis Saelemaekers. L'esterno belga ha prolungato il suo accordo con i rossoneri fino al 2031. Il suo bilancio con la maglia del Milan è di 159 presenze e 12 reti. Con il Milan ha conquistato uno scudetto nella stagione 2021-22

TUTTI I RINNOVI UFFICIALI NEL 2025

Arriva la notizia ufficiale del rinnovo di Alexis Saelemaekers con la maglia del Milan. L'esterno belga, in rossonero dal gennaio 2020 con due parentesi in prestito prima al Bologna e poi alla Roma, ha prolungato il suo accordo con i rossoneri, che sarebbe scaduto il prossimo giugno, fino al 2031. Con il Milan Saelemaekers ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-22 e ha messo insieme 159 presenze e 12 gol.

Saelemaekers: "Scudetto? Allegri sa come vincere, vedremo"

