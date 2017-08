Joao Cancelo è atterrato a Milano - dove è stato intercettato da alcuni tifosi - e ha svolto le visite mediche con l'Inter. Il difensore, che ha lasciato Valencia, arriva in nerazzurro attraverso uno scambio di prestiti con Geoffrey Kondogbia, ceduto al club spagnolo. Superate le visite mediche, Cancelo ha superato anche i test per l'idoneità sportiva al Coni ed è diretto verso la sede nerazzurra per la firma con l'Inter, che sancirà definitivamente la chiusura dell'affarre con il Valencia, con lo scambio di prestiti con diritti di riscatto con Geoffrey Kondogbia, che è già arrivato nella città spagnola facendo il percorso inverso.