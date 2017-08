Ha voluto il Milan fino in fondo. Non l’ha mai nascosto. Nel suo primo giorno da rossonero, Nikola Kalinic l’ha ribadito anche davanti alle telecamere, mentre negli stessi minuti sul sito del Milan veniva ufficializzato il suo acquisto. E’ arrivato in prestito con obbligo di riscatto, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e vestirà la maglia numero 7. “Finalmente sono qui, sono felice. Ho detto subito che volevo giocare solo per Milan - ha spiegato -. Finalmente sono qui, sono molto felice e contento. Darò il massimo in campo. Per me è molto importante giocare per la squadra che deve vincere”. Il giorno dopo le visite mediche, l’ormai ex attaccante della Fiorentina. Poi la visita al museo del club, i tanti selfie con i tifosi sotto la sede, prima di passare alle "cose formali" nella presentazione consueta sulla pagina Facebook del Milan, accanto a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.