Ultime ore di calciomercato sempre più roventi, con la Sampdoria grande protagonista sia per quel che riguarda le uscite sia per le entrate. Dopo aver ufficializzato la cessione di Patrick Schick alla Roma, la priorità della società blucerchiata è quella di provare a portare a Genova Duvan Zapata, attaccante colombiano di proprietà del Napoli. A Milano c’è stato un incontro tre le dirigenze dei due club per provare a trovare un accordo sul costo del cartellino e sulle formule dell’operazione: presente anche il presidente Massimo Ferrero, ma nonostante la volontà delle parti di portare a termine l’affare l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Trattativa comunque che prosegue, con le due dirigenze che si aggiorneranno nuovamente: la sensazione è che con uno sforzo da entrambe le parti l’affare possa arrivare alla fumata bianca.

Si tratta anche per Strinic e Tonelli

Nell’incontro avvenuto a Milano, Sampdoria e Napoli però non hanno parlato solo di Duvan Zapata: sono infatti altri due i giocatori azzurri finiti nel mirino della società blucerchiata, si tratta di Ivan Strinic e Lorenzo Tonelli. Passi avanti importanti da parte del club del presidente Ferrero per quanto riguarda l’esterno croato, con la Sampdoria pronta a portare a termine l’operazione a titolo definitivo. Accordo tra le società che comunque ancora non c’è, stesso discorso per quel che riguarda Tonelli, difensore che tanto piace a Marco Giampaolo. Previsti anche in questo caso nuovi contatti per Sampdoria e Napoli, pronte a infiammare gli ultimi giorni di calciomercato.