La giornata di Howedes

Un nuovo difensore per la Juventus, per un'operazione da 12 milioni di euro totali. Benedikt Howedes pronto per questa sua esperienza in Italia, oggi il suo primo giorno bianconero. Arrivo a Torino nella notte, poi questa mattina l'arrivo al J-Medical per le visite mediche di rito con circa 50 tifosi ad accoglierlo. Dopo di che, il difensore tedesco ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra bianconera diventando ufficialmente un calciatore a disposizione di Massimiliano Allegri. Ora il prestito a 3,5 milioni di euro, l'anno prossimo il riscatto fissato a 8,5 milioni: la Juventus ha il suo nuovo difensore.