C'è il Benfica, nel futuro di Gabigol. L'Inter ha trovato l'accordo con i portoghesi su formula e cifre del trasferimento dell'attaccante brasiliano. L'intesa è stata raggiunta per il prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha lasciato Milano, direzione Lisbona e al suo arrivo ha pubblicato un video di saluto all'Inter. Qualche minuto dopo l'ufficialità sul sito del club nerazzurro. Dunque, potrebbe essere il Benfica il trampolino di (ri)lancio per Gabigol, che all’Inter non è riuscito a lasciare il segno nonostante l’investimento importante fatto dai nerazzurri per assicurarselo, con oltre 30 milioni di euro versati al Santos.