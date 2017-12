Deulofeu, Verdi e non solo

Il nome di Politano va ad aggiungersi a quelli già presenti sul taccuino del Napoli, dove continua a rimanere il profilo di Verdi. Per quanto riguarda il giocatore rossoblu, l’ostacolo principale del club azzurro non è tanto quello di trovare la chiave giusta per spingere il Bologna a trattare, quanto quello di convincere il giocatore a trasferirsi già in questa finestra di mercato. Stesso problema che De Laurentiis deve affrontare con Deulofeu, che vuole andare via da Barcellona per trovare più spazio. Spazio che, tuttavia, non può garantirgli il Napoli, che vorrebbe prenderlo come vice Callejon. Per quanto riguarda Ciciretti, il suo arrivo in maglia azzurra resta più probabile per giugno, mentre per Younes potrebbe essere fatto un tentativo già a gennaio. Sul giocatore dell’Ajax c’è da battere una folta concorrenza, formata dal Borussia Dortmund, dal Borussia Monchengladbach e da alcune squadre di Premier League. La difficoltà qui sta nel trattare con l’Ajax, restio a privarsi di un proprio talento ma, con gli argomenti giusti, il Napoli potrebbe davvero sistemare la questione esterni.