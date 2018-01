Mirabelli blinda Bonucci: "Non è in vendita"

Mirabelli: "Conte o Ancelotti? Gattuso"

Il ds del Milan si è poi concentrato sull'attuale allenatore rossonero, Rino Gattuso: "Ha grandissime qualità, non è stata una scelta di ripiego. L'ho voluto fortemente alla Primavera, l'ho visto lavorare. Ha la capacità di entrare nella testa dei giocatori, sta lavorando tra molte difficoltà, diventerà un allenatore veramente importante. Conte e Ancelotti? Sul nostro tavolo esiste solo il nome dell'allenatore che abbiamo, Rino Gattuso".

"Il club ha investito tanto"

"Questa società non dà modo di far pensare che ci sia una debolezza economica. Ha investito tanto per acquistare il club e tanto nel marcato. E' sempre presente anche se molto lontana e se mai avremo dei paletti dalla Uefa, non sono per colpa di questa nuova gestione".

"VAR promosso a pieni voti"

Infine sul Var ha detto: "Per me è promosso a pieni voti. E' vero che ci sono delle difficoltà ma alla fine è utile e migliorerà nel tempo. Non sono contro la classe arbitrale. In questo mondo dove girano tanti soldi, con grandi interessi, è troppo facile sparare solo sugli arbitri. Loro fanno tanti sacrifici, sono degli eroi che partecipano al gioco più ricco del mondo".