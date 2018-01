Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

16.40 Cagliari, ufficiale il prestito di Melchiorri al Carpi

"Il Cagliari Calcio annuncia il passaggio del giocatore Federico Melchiorri al Carpi con la formula del prestito con diritto di riscatto".

16.30 Chievo, Giannetti subito e Fabbro per giugno

Rolando Maran vuole fortemente Niccolò Giannetti, vicino al trasferimento in gialloblù dal Cagliari. Inoltre, si lavora anche per il futuro. Per giugno, infatti, il Chievo tratta il giovane attaccante Michael Fabbro, classe 1996 ora di proprietà del Bassano: arriverebbe a parametro zero nel corso del prossimo mercato estivo.

16.00 Spal, Kurtic atteso a Ferrara per firmare contratto



Sembra essere ad un passo dal suo approdo a Ferrara Jasmin Kurtic, centrocampista classe 1989 dell'Atalanta, perno della nazionale slovena. Per lui è pronto un quadriennale. La formazione ferrarese avrebbe messo sul piatto cinque milioni di euro, un rilancio decisivo per strapparlo alla concorrenza di Cagliari e, soprattutto, Chievo Verona.



15:20 Milan, Mirabelli: "Bonucci non è in vendita"

Il direttore sportivo del Milan ha chiarito: "Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra intenzione andare avanti con loro. Una squadra non si costruisce mai in un solo mercato, abbiamo una età media bassa. Quando si parla degli acquisti bisogna ricordare anche quanto abbiamo venduto. Il mercato è drogato ci sono cifre folli. Noi abbiamo acquistato dei giocatori al prezzo giusto è il loro valore è rimasto tale. Il mercato è stato fatto anche con i rinnovi: Cutrone, Donnarumma, Calabria giocatori che contano tantissimo".

14:45 Lazio al lavoro per de Vrij

Il club attende una risposta dal giocatore, che per ora continua a prendere tempo. L'Inter e non solo guardano con interesse l'evoluzione della vicenda, perchè a giugno a parametro zero qualora non venisse trovato l'accordo per il rinnovo.



13:33 Roma, vertice a Londra con Pallotta

Da domani la dirigenza giallorossa si sposterà nella City per il consueto summit invernale col presidente Pallotta. Il presidente sbarcherà nella capitale inglese nei prossimi giorni - anche per seguire la sfida Nba dell'11 gennaio tra i 'suoi' Boston Celtics e Philadelphia (in live streaming su skysport.it). Domani partirà per Londra il dg Baldissoni, giovedì poi toccherà al ds Monchi.

13:24 Milan: "Borini e Andrè Silva punti di riferimento. A gennaio non parte nessuno dei nuovi"

All'interno della rassegna stampa sul suo sito ufficiale, il Milan ha dichiarato che nessuno dei giocatori arrivati la scorsa estate in maglia rossonera verrà ceduto. In particolare, il Milan ha voluto sottolineare l'importanza di Borini e Andrè Silva, definendoli "punti di riferimento dell'intera rosa".



13:18 Lazio, preso Caceres: contratto di un anno

La Lazio, in un comunicato ufficiale, ha annunciato l'acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di José Martín Cáceres Silva, proveniente dall'Hellas Verona. Cáceres ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo.

12:42 Liverpool, tentativo per Naby Keita a gennaio

Per sostituire il partente Coutinho, la squadra di Klopp ha provato ad anticipare l'arrivo di Naby Keita, già acquistato per giugno al prezzo di 75 milioni di euro. Ma il Lipsia (dove il giocatore è rimasto in prestito) ha detto di no, anche di fronte all'offerta di un rilancio economico dei Reds.

12:00 Coutinho, visite ok

A Barcellona è un grande giorno: è il #CoutinhoDay. Il brasiliano, arrivato dal Liverpool per 160 milioni (è il terzo acquisto più costoso della storia, dopo Mbappé e Neymar), sarà nel pomeriggio di oggi presentato ufficialmente al mondo blaugrana. Nella mattinata già effettuate le visite mediche di rito, a partire dalle 12.30 un vero e proprio show per annunciare il suo ritorno in Spagna. Ecco il programma completo:

12.30: firma del contratto

13.00: presentazione ufficiale nel Roma Lounge

13.45: shoot fotografico sul campo del Camp Nou aperto al pubblico

14.30: conferenza stampa di presentazione nell’Auditorium 1899

11:30 Il Foglio, Berlusconi: "Escludo di tornare al Milan"

"Non voglio illudere nessuno. È stata una scelta dolorosa ma necessaria e definitiva, anche se il Milan continuerà a occupare nel mio cuore il posto che ha sempre avuto".

11:10 Deulofeu, il portavoce del Barcellona: "Non rientra nel progetto"

Guillermo Amor, portavoce e responsabile delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha ammesso che Gerard Deulofeu potrebbe lasciare il club a gennaio: "Ci sono molti giocatori nella rosa, alcuni fanno parte del progetto e alcuni no. Oggi lui non ne fa parte e dovrà aspettare per avere la sua occasione. Nei prossimi giorni vedremo se ci saranno movimenti per quanto riguarda il suo futuro".

10:30 Gattuso: "Sogno di restare al Milan, è casa mia"

Gattuso ha idee chiare sul suo futuro, come dichiarato dall'ANSA: "La nuova società ha investito moltissimo. Mi ha dato grande responsabilità e fiducia, da parte mia c'è grande rispetto e farò di tutto per continuare. Ma non voglio essere un peso per il Milan, anzi. Sono l'ultimo problema. E' normale che mi piacerebbe continuare, mi sento a casa mia, con ancora più responsabilità nei confronti del club rispetto a quando giocavo".

09:48 Visite mediche per Coutinho: le prime immagini

Il terzo calciatore più pagato della storia del calcio (160 milioni di euro versati dal Barcellona al Liverpool per completare l'acquisto) è impegnato nelle visite mediche.

08:50 Palermo, arriva Corentin Fiore

Tutto fatto per il terzino sinistro belga dello Standard Liegi. Già oggi sarà a Palermo per svolgere le visite mediche.



08:20 Mundo Deportivo, Coutinho: "Vivo un sogno"

"E’ incredibile giocare in una squadra che ha top player con Messi, Luis Suarez, Pique, Iniesta o Busquets. Spero di vincere molti titoli con loro".

08:15 Corriere dello Sport: Juve, c’è Ozil. Napoli, missione Suarez

Ozil nella lista di Allegri: lo United avanti, ma se non chiude i bianconeri sono già pronti. Non solo Verdi: De Laurentiis vuole prendere anche Denis, ormai in rotta con il Barcellona. L'Europa si prepara a sfondare i 5 miliardi di spesa. Mercato da nababbi, bruciati tutti i record precedenti. Comanda la Premier, precede la Serie A.

08:10 La Gazzetta dello Sport: Juve su Emre Can

La Juve al Liverpool: trattiamo Emre Can. Napoli, rebus Verdi. Scatta il piano Milan per avere Jankto. Ramirez dalla Cina "chiama" l’Inter. Ora palla a Suning. Okaka vuole ripartire: “Il Toro e Mazzarri per me sono speciali”

