I possibili sostituti italiani…

Al momento, sono diversi i profili vagliati da De Laurentiis che comincia a guardarsi intorno per non trovarsi impreparato in caso di mancato accordo per la prosecuzione con Sarri. Qualora la scelta fosse quella di proseguire nel solco tracciato dall’allenatore toscano, Marco Giampaolo diventerebbe l’indiziato principale. Stesso schema di base (il 4-3-1-2, che Sarri provò anche nei primi tempi a Napoli), stessa attenzione maniacale alla fase difensiva, simili principi di gioco. Allenatore abituato a valorizzare i calciatori, con tanta gavetta alle spalle. Altrimenti, è tenuto in considerazione anche Simone Inzaghi, che avrebbe tra le proprie qualità una sapiente gestione della rosa, un aspetto che il presidente del Napoli avrebbe voluto anche nel suo allenatore, come ha manifestato nei giorni scorsi. Gli ottimi risultati ottenuti con la Lazio, inoltre, lo renderebbero affidabile.

…e quelli esteri

In alternativa, De Laurentiis non esclude un ritorno ad un allenatore straniero. L’unico della sua gestione è stato Rafa Benitez, e in tal senso torna d’attualità il nome di Unai Emery. Lo spagnolo fu cercato già prima di rivolgersi a Sarri. Ricevuto un rifiuto, la dirigenza azzurra virò quindi su altri profili. Stavolta, però, i presupposti sarebbero diversi: il Napoli lotta da anni al vertice e potrebbe essere un’esperienza interessante per Emery, reduce da due anni turbolenti al Paris Saint-Germain. Inoltre, il suo peso in campo internazionale potrebbe favorire l’arrivo di calciatori di livello. In secondo piano, c’è anche Paulo Fonseca che il Napoli ha incrociato in Champions League nel doppio confronto della fase a gironi con lo Shakhtar.