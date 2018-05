Nomi, idee, strategie e profili valutati: il Napoli è al lavoro per regalare i primi rinforzi a Carlo Ancelotti. Nel lungo incontro dei giorni scorsi tra lormai nuovo allenatore azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis si è parlato infatti tanto di calciomercato, con Ancelotti che ha fatto il nome di alcuni profili a lui graditi. Tra i reparti dove sicuramente il Napoli interverrà in vista della prossima stagione c'è sicuramente il centrocampo: i primi sondaggi degli uomini mercato azzurri riguardano infatti proprio dei giocatori con caratteristiche ben precise. Dopo i contatti con lo Zenit per capire la disponibilità a trattare per Leandro Paredes, centrocampista ex Roma classe 1994, il Napoli ha effettuato anche un sondaggio con il Betis Siviglia per Fabian Ruiz, classe 1996, che la scorso gennaio è stato trattato anche dall'Inter.

Napoli, chi è e quanto costa Fabian Ruiz

Clausola di risoluzione a 30 milioni di euro presente nel contratto da poco rinnovato, Fabian Ruiz piace anche alla Roma. Il Napoli non ha aperto al momento nessuna trattativa, ma il sondaggio effettuato è un chiaro segnale del gradimento per il calciatore. Che nell'ultima stagione con il Betis ha collezionato 34 presenze in Liga arricchite da tre gol e ben sei assist. Un profilo dunque che il Napoli valuta con attenzione.

Napoli-Paredes, primo contatto con lo Zenit

Un rinforzo a centrocampo, potrebbe essere questo il primo regalo di Aurelio De Laurentiis a Carlo Ancelotti: il Napoli infatti ha già avuto dei primi contatti con lo Zenit per Leandro Paredes, centrocampista ex Roma, da tempo nel mirino anche della Juventus. La società azzurra si è detta disposta a trattare su una base di 30-35 milioni di euro. Nessun contatto diretto ancora invece con l'entourage del giocare per capire il gradimento alla destinazione e le eventuali richieste economiche del centrocampista.