Fiorentina su Calvert-Lewin: l'operazione si può provare già a gennaio

La Fiorentina pensa all'attaccante inglese come vice Kean (che ritroverebbe dopo l'esperienza all'Everton nel 2021). Il 27enne ha il contratto in scadenza con l'Everton a giugno 2025 e, anche per questo, non si esclude che l'operazione possa farsi già per gennaio

La Fiorentina inizia a muoversi sul mercato. In vista della sessione invernale, che si aprirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio, la viola è al lavoro sul reparto offensivo. Il nome è quello di Dominic Calvert-Lewin, attaccante 27enne dell'Everton. L'inglese è in scadenza di contratto con il 'club blu' di Liverpool a giugno 2025 e, anche per questo, non si esclude che l'operazione possa essere fatta già a gennaio. Qualora andasse in porto, Calvert-Lewin riabbraccerebbe Moise Kean, che aveva già avuto come compagno di squadra all'Everton nel 2021.