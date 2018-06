Obiettivi chiari per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, che cerca le pedine giuste sul mercato in vista della prossima stagione. Tra le priorità della società del presidente Aurelio De Laurentiis anche un terzino destro: dopo la fine del rapporto con Christian Maggio, a scadenza di contratto, per il ruolo di vice Hysaj salgono le quotazioni di Stefan Lainer. Classe ’92 in forza al Salisburgo, l’austriaco – che in questa stagione ha collezionato 33 presenze con 1 rete in campionato ed in Europa League ha anche segnato contro la Lazio nei quarti di finale - sta prendendo sempre più piede ed il suo nome è al momento in cima alla lista del club azzurro.