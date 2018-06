L'Udinese ha il suo nuovo allenatore, si tratta dello spagnolo Julio Velazquez. Il manager spagnolo ha visitato la sede del club e la Dacia Arena, quindi ha firmato il contratto che lo legherà ai friulani. "Udinese Calcio ufficializza l’ingaggio, a decorrere dal 1° luglio, dell’allenatore Julio Velázquez Santiago per la guida tecnica della prima squadra. Domani alle ore 12 alla Dacia Arena si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister. La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro svolto nella fase finale della stagione 2017-2018 e augura loro il meglio per il futuro" si legge sul sito della società bianconera. Classe 1981, Velazquez ha guidato fino a pochi giorni fa l'Alcorcon nella Segunda B spagnola, classificandosi tredicesimo al termine della stagione. Nel suo curriculum ha anche un'esperienza al Belenenses, club della serie A portoghese allenato per 31 partite tra il dicembre 2015 e l'ottobre 2016, e una parentesi al Betis, quando il club militava ancora in seconda divisione. Nonostante un altro anno di contratto, Velazquez ha deciso di lasciare l'Alcorcon, scegliendo di intraprendere una nuova avventura all'estero, sulla panchina dell'Udinese. Questo il suo saluto al club spagnolo, pochi giorni dopo l'ultima giornata di campionato: "Non rimarrò sulla panchina del club, ringrazio tantissimo questa società e tutto il gruppo. Ho un contratto lo so, ma ci sono tanti lati per poterne uscire. Quella di andare via è una mia decisione". Chiusa l'esperienza in Spagna, Velazquez adesso è pronto a cominciarne un'altra in Italia dove, oltre al contratto con l'Udinese, firmerà anche un record alquanto particolare: lo spagnolo sarà infatti il primo allenatore nella storia della Serie A ad essere nato negli anni '80. Non male come inizio...