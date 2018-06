In attesa di conoscere i verdetti dell’UEFA, Massimiliano Mirabelli e Gennaro Gattuso sono volati in Russia, dove seguiranno i Mondiali visionando dal vivo qualche giocatore utile per il mercato. Ma intanto il direttore sportivo rossonero, ai microfoni di Premium Sport, ha cominciato ad escludere alcuni scenari. “Lo scambio André Silva per Falcao è improbabile. Il colombiano è nella fase finale della carriera, mentre il portoghese è giovane e ha soltanto bisogno di un po’ di tempo per fare l’abitudine al nostro campionato. In futuro sarà uno dei più forti nel suo ruolo. Poi non abbiamo nemmeno ricevuto offerte importanti per lui” ha spiegato. Donnarumma resta sempre un uomo mercato, ma al momento tutto tace: “Questo silenzio può solo far bene, è un patrimonio del calcio e contiamo di farlo restare a lungo. Raiola è tranquillo, non abbiamo problemi. L’obiettivo è tenere tutti i calciatori migliori, sappiamo di avere una squadra di valore”.