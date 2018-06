ECCO COSA E' SUCCESSO MARTEDI'

Il secondo rinforzo del Napoli di Ancelotti potrebbe essere Stefan Lainer: l’accordo con il Salisburgo è vicino. Riavviati anche i contatti per Fabian Ruiz, centrocampista del Betis, che ha una clausola da 30 milioni di euro. Piccoli passi avanti nella trattativa col City per la cessione di Jorginho. Su Leno, invece, si inserisce l'Arsenal. I Gunners hanno anche un accordo con la Samp per Torreira. Lo Zenit corteggia lo svincolato Badelj che valuta la proposta del club russo. Appuntamento Inter-Sassuolo per parlare anche di Duncan e di una possibile operazione in sinergia per Nico Gonzalez dell’Argentinos Juniors. In casa Juve parla Marotta: il dg bianconero fa il punto sul mercato: “Icardi suggestione, Higuain non ha chiesto la cessione. Cancelo? Interessante ma nulla di fatto. Per Emre Can c’è ottimismo”. L’agente di Moussa Dembélé in arrivo in Italia, previsto anche un incontro con il Tottenham. La Roma intanto si gode il suo quarto acquisto, Justin Kluivert: con lui in Serie A arriva un altro figlio d’arte dopo Chiesa, Simeone e Di Francesco. Firmato anche il contratto, si attende l’ufficialità. Il Real Madrid ha scelto Lopetegui come erede di Zidane: l'attuale ct della Spagna si siederà sulla panchina del club campione d’Europa dopo il Mondiale con le Furie Rosse: firmerà un triennale. Valon Berisha dice sì alla Samp che si avvicina a Sportiello. Primo giorno di Inzaghi a Bologna, la Fiorentina torna su Soucek dello Slavia Praga e il Torino lavora al rinnovo di Sirigu. Contatti tra Spal e Verona per il riscatto di Viviani. Inter, costi troppo alti per Bamba, sfuma la trattativa con il giovane che si avvicina al Bordeaux. Spal, si lavora per riscattare Viviani e si segue l'attaccante del Partizan Tawamba, che si è messo in luce nell'ultima edizione di Europa League.