"Ho detto no al Real Madrid - ha detto Massimiliano Allegri a Sky Sport -. L'ho fatto in una telefonata con Florentino perez perché avevo dato la mia parola al presidente Agnelli. Ho ringraziato Florentino per l'offerta e gli ho detto che non potevo accettarla proprio per questa ragione, per il rispetto che dovevo alla Juventus”. Diretta l'ammissione del contatto con gli spagnoli, implicito invece quello col Chelsea, l'altra pretendente dell'allenatore bianconero: "Diciamo che la decisione l’avevo presa, la parola alla Juve era stata già data. Ho semplicemente avvisato di questo tutti quelli che mi avevano cercato".

"Higuain resta? Vediamo dopo il Mondiale"

Higuain farà parte o meno della nuova Juventus? Al momento Allegri non si sbilancia: "Spero di sì ma prima di saperlo definitivamente bisogna aspettare il Mondiale. La Juve è una società forte, che accontenta sempre quelli che vogliono andare via. Far rimanere giocatori contro la loro voglia è sempre negativo. Vediamo cosa succederà dopo la Coppa del Mondo".

"Dybala non deve pensare a Messi"

"Non so se sarà l'anno di Dybala - ha detto Allegri -. Ha fatto molto da quando è arrivato a Torino, quest'anno ha avuto un periodo di transizione dove forse ha pagato un po' troppo il paragone con Messi. Lui deve solo pensare a fare quello che sa, senza cercare similitudini col più forte giocatore del mondo".

"La Champions? Magari il prossimo è l'anno buono..."

"La Juve è al momento una delle squadre più forti al mondo. Bisogna migliorare quello che abbiamo iniziato a fare 4 anni fa e sono contento di farlo con questo gruppo di dirigenti. Agnelli è molto ambizioso. Negli ultimi 4 anni siamo stati gli unici ad eliminare il Real Madrid. Per vincere le finali ci vuole anche un po’ di fortuna. Magari sarà la volta buona quest’anno…"