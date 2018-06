I dirigenti del Valencia sono a Milano per parlare di Joao Cancelo con la Juventus: aumenta la fiducia dei bianconeri per accogliere l'ex esterno dell'Inter. In uscita, Sturaro interessa anche al Leicester, che ha fatto un’offerta ai bianconeri di 13 milioni inserendosi dunque nella trattativa tra Juve e Genoa. La Juve però lo valuta 20 milioni, si continua a trattare. L’Inter, "rimandata" dall’UEFA (rimangono in vigore le restrizioni anche per il prossimo anno), vede gli agenti di Dembelé, centrocampista del Tottenham impegnato con il Belgio ai Mondiali. Su di lui c'è anche la Juventus, ma la destinazione più probabile al momento resta la Cina, da cui arriva un'offerta economica molto alta. West Ham sempre più vicino a Felipe Anderson, possibile ritorno al Sassuolo di Zaza. Sepe verso il rinnovo con il Napoli che osserva anche Seri. Dopo Bruno Peres (Torino) la Roma cede Tumminello all’Atalanta. Samp e Bologna su La Gumina, il Parma segue Barisic e il Chievo tratta Milic. Clamorosa decisione della Federazione spagnola che a due giorni dall’inizio del Mondiale contro il Portogallo ha esonerato il ct Lopetegui dopo l’annuncio dell’accordo con il Real Madrid. In Russia la Nazionale sarà guidata da Hierro. Milan, Yongong Li ha praticamente identificato il socio di minoranza. Quindi se così fosse problema 32 milioni (ultima tranche della ricapitalizzazione) risolto. C’è la possibilità che venga anche annunciato venerdì nel corso del CDA di Casa Milan. Molto più probabile entro giugno. Si tratterebbe di un imprenditore indonesiano di Kuala Lumpur, malese (in rappresentanza di un gruppo interamente asiatico) ma che vive a Singapore. Il nome, per adesso, top secret. Intermediario dell’operazione sarebbe invece Jorge Mendes, uno dei più potenti agenti FIFA del mondo, il procuratore di Cristiano Ronaldo. In ottimi rapporti con l’attuale dirigenza. In queste ore Mendes sarebbe a Singapore per provare a chiudere: quindi socio identificato ma ancora operazione non chiusa. Il mercato rossonero resta per il momento virtualmente bloccato, quello dipende dalla sentenza UEFA. Al Napoli interessa Seri, centrocampista del Nizza: è un altro profilo seguito dal ds Giuntoli in quel ruolo. Sepe, che sembrava in uscita, invece rimarrà e gli verrà rinnovato il contratto. Lainer si avvicina: tra qualche giorno si potrà completare tutto con il Salisburgo per circa 10 mln bonus compresi. All'Atalanta piace Kouame : nelle prossime ore il club nerazzurro incontrerà il Cittadella per parlare dell’attaccante. Il Genoa invece incontra l'Inter, alla ricerca di una intesa per il discorso che riguarda lo scambio tra giovani. Radu e Valietti verso Genova, con Salcedo e Serpe che diventerebbero invece nerazzurri. Fiorentina, in arrivo David Hancko, difensore classe 1997 dello Zilina che può fare sia il centrale sia il terzino sinistro. Operazione intorno ai 3 milioni di euro. Incontro a Milano per Soucek, centrocampista classe 1995 dello Slavia Praga. Summit positivo con gli agenti ma si deve ancora trattare tra club. Il Bologna ha ufficializzato Filippo Inzaghi, che ha firmato un contratto fino al 2020. Spal, praticamente fatta per Fares, che lascerà il Verona. Chiusa invece l'operazione Dickmann, reduce da un'ottima stagione col Novara: mancano solo le firme.