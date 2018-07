Un doppio affare ormai definito nei giorni scorsi e che adesso corre veloce verso l'ufficialità: il Napoli infatti è sempre più vicino ad Alex Meret, portiere classe 1997, e a Orestis Karnezis, esperto portiere classe 1985. I due giocatori, entrambi di proprietà dell'Udinese, sosterranno le visite mediche con la società del presidente De Laurentiis tra mercoledì e giovedì a Villa Stuart: test fisici di rito che avvicinano dunque l'ufficialità di una doppia operazione ormai chiusa. Alla ricerca di un portiere dopo l'addio di Reina in direzione Milan, il Napoli – viste anche le elevate richieste del Paris Saint-Germain per far partire Areola – ha deciso di puntare su Alex Meret, portiere che nell'ultima stagione ha indossato per 13 volte in Serie A la maglia della Spal, società dove era in prestito proprio dal club bianconero. Per il cartellino del classe 1997, il Napoli verserà nelle casse dell'Udinese 22 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili

Anche Karnezis con Meret: le cifre dell’affare

Alex Meret ma non solo, perché il Napoli ha deciso di acquistare anche un portiere più esperto da affiancare all'ex Spal: un modo per tutelarlo e non caricarlo di eccessiva pressione. Il profilo individuato? Quello di Orestis Karnezis, classe 1985, anche lui dell'Udinese ma nell'ultima stagione al Watford: per il portiere greco il Napoli pagherà 2.5 milioni di euro. Anche lui dunque, insieme a Meret, tra mercoledì e giovedì si recherà a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli, test fisici che precederanno l'ufficialità de trasferimento in azzurro. Un doppio affare, quello appunto Meret-Karnezis, che porterà complessivamente nelle casse dell'Udinese 27.5 milioni di euro.